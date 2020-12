Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Abermals Einbruchsversuch in Getränkehandel

Saale-Holzland-KreisSaale-Holzland-Kreis (ots)

Nicht zum ersten Mal versuchten Unbekannte in einen Getränkehandel in Tröbnitz einzubrechen. Vermutlich in der Nacht vom Dienstag, 01.12.20, zum Mittwoch, 02.12.2020, machten sich die Täter mit einem Hebelwerkzeug an der Tür zu schaffen. Ein Öffnen dieser gelang nicht, jedoch wurde Sachschaden verursacht. Das Hebelwerkzeug ließen die Unbekannten zurück.

