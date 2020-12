Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Paketbote angegriffen

Saale-Holzland-KreisSaale-Holzland-Kreis (ots)

Eine Paketzustellung uferte am Mittwoch in der Hermann-Danz-Straße aus. Ein 28-jähriger Paketzusteller lieferte im Rahmen seiner Beschäftigung ein Paket an einen 55-jährigen Hermsdorfer. Über diese Umstände des Zustellens gerieten beide Personen dann in Streit. Erst verlief der Streit rein verbal, doch dann schlug der Paketempfänger dem Zusteller mit der Faust ins Gesicht. Nach der Anzeigenaufnahme durch Beamte der Polizeiinspektion Saale-Holzland wurde das Paket einbehalten, es geht zurück zum Absender.

