Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Beim Abbiegen übersehen

JenaJena (ots)

In der Max-Steenbeck-Straße in Jena kam es am Dienstagabend zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Radfahrerin leicht verletzt wurde. Ein Transporter-Fahrer übersah die Frau beim Abbiegevorgang und stieß mit ihr zusammen. Daraufhin stürzte die Radfahrerin und verletzte sich. Sie wurde mit dem Rettungswagen, zur weiteren medizinischen Versorgung, ins Krankenhaus gebracht.

