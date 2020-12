Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Gemeindetafel besprüht

Saale-Holzland-KreisSaale-Holzland-Kreis (ots)

Der Ortsbürgermeister von Königshofen teilte am Dienstag der Polizei mit, dass unbekannte Täter eine Gemeindetafel beschädigt haben. In der Nacht von Montag zu Dienstag haben der oder die Täter, mittels schwarzer Farbe, fünf Kreuze an die Tafeln aufgesprüht. Die Kreuze ähneln den Eiserenen Kreuzen der Bundeswehr. Eine Anzeige wegen Sachbeschädigung wurde durch die eingesetzten Kräfte aufgenommen.

