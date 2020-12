Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Auf gute Nachbarschaft

Saale-Holzland-KreisSaale-Holzland-Kreis (ots)

Eine aufmerksame Nachbarin meldete sich am Dienstagabend bei der Polizei und teilte mit, dass sie auf dem benachbarten Grundstück in Eisenberg zwei Personen mit Taschenlampen sehen kann. Sie vermutet, dass sich jemand unberechtigt Zugang zum Objekt verschaffen will und alarmierte daraufhin die Polizei. Als die eingesetzten Polizeibeamten vor Ort eintrafen, konnten diese sehr zügig eine Person mit Taschenlampe ausfindig machen. Wie sich herausstellte, war es allerdings die Eigentümerin selbst, welche sich mit einer Lampe auf den Weg zur Garage gemacht hat. Nichtsdestotrotz ist dies ein vorbildliches Beispiel guter Nachbarschaft.

