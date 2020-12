Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Wer kennt den Täter?

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

WeimarWeimar (ots)

Ein richterlicher Beschluss zur Veröffentlichung von Täterbildern, bezüglich einer Diebstahlshandlung in Weimar, liegt vor.

Am Samstag, den 25.04.2020, zwischen 05:50 Uhr und 14:00 Uhr, entwendete die abgebildete Person im Bereich des Klinikums Weimar ein hochwertiges Fahrrad, samt Schloss. Der Täter löste auf unbekannte Weise das gesicherte Rad und entfernte sich mit dem E-Bike in unbekannte Richtung. Das Pedelec der Marke Morrison Cree1 und das Trelock-Schloss hatten einen Gesamtwert von 2550 Euro.

Wer kennt die abgebildete Person und kann Angaben zu deren Identität machen?

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Weimar unter: 03643- 8820 oder per Mail an: ED.PI.Weimar@polizei.thueringen.de

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Telefon: 03641- 81 1503

E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell