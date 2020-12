Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: In Gegenverkehr gefahren

Saale-Holzland-KreisSaale-Holzland-Kreis (ots)

Am Montagnachmittag kam es zu einem Verkehrsunfall in der Geraer Straße in Stadtroda. Ein 77-jähriger Fahrer eines Pkw Daimler Benz befuhr die Geraer Straße stadtauswärts. Auf Höhe der Tankstelle wollte ein 46-jähriger Fahrer eines Pkw Chevrolet nach links auf das Tankstellengelände abbiegen, musste jedoch verkehrsbedingt halten. Aus noch nicht geklärten Umständen kam der Daimlerfahrer auf die Gegenspur und beide Fahrzeuge kollidierten frontal miteinander. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand, jedoch entstand an beiden Fahrzeugen Sachschaden. Es kam zu leichten Verkehrsbehinderungen.

