Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Straßenbahn übersehen

JenaJena (ots)

Zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einer Straßenbahn kam es gestern Nachmittag, kurz vor 17 Uhr. Ein 66-jähriger Fahrer eines Pkw VW befuhr die Naumburger Straße stadteinwärts und übersah die entgegenkommende Straßenbahn, welche schienengebunden beide Fahrbahnen kreuzt. Es kam zum Frontalzusammenstoß beider Fahrzeuge. Aufgrund dessen musste die Naumburger Straße für ca. zwei Stunden komplett gesperrt und der Verkehr umgeleitet werden. Durch den bereits eingesetzten Feierabendverkehr kam es in beide Richtungen zu Rückstaubildungen. Der Fahrer des VW verletzte sich bei dem Unfall leicht und wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Der VW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

