Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Überholmanöver falsch eingeschätzt

JenaJena (ots)

Kurz vor 18 Uhr stürzte gestern ein 16-jähriger Radfahrer in der Erfurter Straße. Hierbei befährt der Junge den kombinierte Fuß- und Radweg in Richtung Stadtzentrum. Um einen Fußgänger zu überholen, schert der Radfahrer nach links aus, übersieht jedoch einen entgegenkommenden Passanten. Beide Verkehrsteilnehmer stoßen daraufhin zusammen, wobei der junge Radfahrer zu Fall kommt. Hierbei zieht sich dieser Verletzungen zu, welche medizinisch versorgt werden mussten. Der Fußgänger konnte, im Anschluss an die Unfallaufnahme, seinen Weg unverletzt fortsetzen.

