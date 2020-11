Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Nachtrag zur Meldung Nr. 4222984 "Gefällter Apfelbaum führt zu Streit"

Jena/Saale-Holzland-KreisJena/Saale-Holzland-Kreis (ots)

Am 16.11.2020 berichteten wir über eine Streitigkeit, welche nach der widerrechtlichen Fällung eines Apfelbaumes am 15.11.2020 in Lippersdorf ausgeufert sein soll. Bereits vor Ort, als auch im Zuge der ersten Ermittlungen, stellt sich nunmehr der Sachverhalt jedoch etwas anders dar. Das es, im Nachgang der Fällung, zu einer verbalen Auseinandersetzung kam, wird von beiden Beteiligten nicht negiert. Jedoch werfen die getätigten Äußerungen der vermeintlich 61-jährigen Geschädigten der Körperverletzung Zweifel auf, da die widerrechtliche Fällung des Baumes von ihr verneint wurde, jedoch vorhandenes Beweismaterial dies bestätigt. Den weiteren Fortgang der Ereignisse am 15.11.2020 in Lippersdorf gilt es nunmehr durch die zuständige Staatsanwaltschaft zu bewerten. (DM)

