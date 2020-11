LPI-J: Wer kennt den Täter?

Landespolizeiinspektion Jena

Ein richterlicher Beschluss zur Veröffentlichung von Täterbildern, bezüglich einer Diebstahlshandlung in Königshofen, liegt vor.Am Freitag, den 17. Juli 2020 kam es zu einem Diebstahl in Königshofen. Gegen 23:30 Uhr betrat ein unbekannter Mann die Milchzapfstelle der Agrargenossenschaft. Mit einem unbekannten Hebelwerkzeug öffnete der Unbekannte gewaltsam den Automaten und entnahm aus der Geldkassette 169 Euro. Knapp ein Jahr zuvor, am 11. Mai 2019 und am 30. Mai 2019, kam es bereits zu einem Angriff auf diese Milchzapfstelle. Hier ähnelt der modus operanti der Tat vom Sommer. Auch im nahegelegenen Sachsen-Anhalt, in Altlöbnitz (Molauer Land) gab es einen ähnlich gelagerten Sachverhalt. Hier besteht der Verdacht, dass es sich um denselben Täter handelt. Wer kennt die abgebildete Person und kann Angaben zu deren Identität machen?Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Jena unter: 03641- 81 1429 oder per Mail an: KPI.Jena@polizei.thueringen.de

