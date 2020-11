Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Im Rettungswagen ausgeflippt

Saale-Holzland-KreisSaale-Holzland-Kreis (ots)

Am Sonntagnachmittag eskalierte die medizinische Versorgung eines 50-Jährigen in Eisenberg. Der Mann sollte aufgrund von Schnittverletzungen am Arm medizinisch versorgt werden. Aus diesem Grund wurde der 50-Jährige im Rettungswagen in Richtung Klinikum transportiert, als plötzlich und unerwartet die Situation außer Kontrolle geriet. Der Mann schlug wild um sich und beschmierte den Innenraum des Rettungswagens mit Blut. Dadurch wurden mehrere medizinische Gerätschaften in Mitleidenschaft gezogen. Das medizinische Fachpersonal verließ dann kurzzeitig den Wagen, um nicht noch selber angegriffen zu werden. Die hinzugezogenen Polizeibeamten konnten die Situation erst nach Androhung und Einsatz von Pfefferspray unter Kontrolle bringen. Der renitente Mann wurde dann unter polizeilicher Begleitung ins Krankenhaus gebracht. (DM)

