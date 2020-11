Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Sitzgelegenheiten mutwillig zerstört

JenaJena (ots)

Am Sonntagmorgen teilten aufmerksame Bürger der Polizei mit, dass Unbekannte die Holzbrücke in Kunitz beschädigt hätten. Vor Ort konnten die Beamten aber keinerlei Beschädigungen an der Brücke feststellen. Allerdings wurden sie dann fündig, als die eingesetzten Kräfte ein Stück weiter fuhren. Auf einem größeren Platz, wo sich eine Futtergrippe und mehrere Sitzgelegenheiten befinden, mussten die eingesetzten Polizisten feststellen, dass mehrere Holzbänke umgeworfen und beschädigt wurden. Eine Anzeige wegen Sachbeschädigung gegen Unbekannt wurde aufgenommen. (DM)

