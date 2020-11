Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Ungewollter Besuch in geschlossener Gaststätte

JenaJena (ots)

Unbekannte drangen auf ein Gaststättengelände in der Göschwitzer Straße in Jena ein, wie am Sonntagmorgen der Polizei mitgeteilt wurde. Der oder die Täter verschafften sich Zugang zum Gelände und griffen hier, mit einem unbekannten Tatwerkzeug, mehrere Schließmechanismen an, welche dabei beschädigt wurden. Nach bisherigen Erkenntnissen haben die unbekannten Täter nichts entwendet, hinterließen aber einen Sachschaden von knapp 1000 Euro. (DM)

