Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Medieninformation der PI Weimar vom 30.11.2020

WeimarWeimar (ots)

Verkehrsunfall

Am 29.11.2020 gegen 07:25 befuhr ein Pkw-Fahrer das untere Parkdeck des Weimar-Atriums. Aufgrund mangelnder Aufmerksamkeit stieß er dort beim Rangieren gegen einen Betonpfeiler. Hierbei wurde das Fahrzeug im Frontbereich beschädigt. Das in der Folge auslaufende Öl, mußte durch die Feuerwehr Weimar beseitigt werden. Da der Fahrer über Schmerzen im Nackenbereich klagte, wurde er zur Behandlung ins Weimarer Klinikumverbracht. Der Betonpfeiler wurde nur minimal beschädigt, die Höhe des am Pkw entstandenen Sachschadens ist derzeit noch nicht bekannt.

Verkehrsunfall

Am 29.11.2020 gegen 13:10 Uhr befuhren zwei Pkw-Fahrer die B 7 aus Richtung Nohra kommend in Richtung Weimar. An der Abfahrt Richtung Erfurter Straße musste der vordere Pkw aufgrund des roten Lichtzeichens der Ampel verkehrsbedingt anhalten. Der nachfolgende Fahrzeugführer bemerkte dies zu spät und fuhr auf das vor ihm stehende Fahrzeug auf.Hierbei wurde die Beifahrerin des geschädigten Fahrzeuges leicht verletzt. An beiden Pkw entstand Sachschaden.

Betäubungsmittel 1

Am 29.11.2020, gegen 20:40 Uhr wurde in Kranichfeld ein Pkw-Fahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Ein freiwillig durchgeführter Schnelltest reagierte hierbei positiv auf Betäubungsmittel. Die Weiterfahrt wurde unterbunden, eine Blutentnahme angeordnet und in der Zentralklinik Bad Berka durchgeführt.

Betäubungsmittel 2

Am 29.11.2020 gegen 22:35 Uhr befuhr ein Pkw-Fahrer die Moskauerstraße. Beim Anblick eines Funkstreifenwagens beschleunigte der Fahrer sofort sein Fahrzeug und ergriff die Flucht. Da die Beamten den Fahrer erkannten und ihnen bekannt war, daß der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist, nahmen sie die Verfolgung auf. In der Milchhofstraße wurden sie fündig. Dort war der Pkw gegen eine Hauswand gefahren. Auch hier führte ein freiwillig durchgeführter Drogenschnelltest zu einem positiven Ergebnis. Es erfolgte eine Blutentnahme im Klinikum Weimar. Am Fahrzeug entstand Sachschaden. Die Schäden an der Hauswand werden am heutigen Tag geprüft.

