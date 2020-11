LPI-J: Pressebericht

Landespolizeiinspektion Jena

ApoldaApolda (ots)

Geringer Sachschaden entstand bei einem Verkehrsunfall am gestrigen Nachmittag in Apolda, Jägerstraße/Heidenberg, als die Fahrerin eines PKW Toyota rückwärts in eine Parklücke einparken wollte und dabei einen geparkten PKW Audi beschädigte.

Zu wenig Seitenabstand hielt am gestrigen Abend der Fahrer eines PKW Toyota, als er die Leutloffstraße in Apolda befuhr und dabei einen geparkten PKW Skoda beschädigte. Es entstand ein Sachschaden von ca. 2.500 Euro.

