Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Medieninformation der Polizei Jena

JenaJena (ots)

Kellereinbrüche

Am Freitag, 27.11.2020, gegen 15:15 Uhr stellte ein Bewohner der Schomerusstraße 13 fest, dass man in seinen Keller eingebrochen hat. Der oder die Täter entwendet eine Weihnachtsgrippe, Tapeziertisch und einen Ventilator im Gesamtwert von ca. 250EUR.

Ebenfalls Samstag gegen 10:25 Uhr stellten Bewohner der Fritz-Ritter-Straße 40 fest, dass der oder die Täter auf unbekannte Weise in den Kellerbereich gelangten. Danach bricht man in die Kellerabteile ein. Zum Diebesgut kann gegenwärtig noch nichts genaueres gesagt werden. Diebstahl

Eine 80 jährige Geschädigte befindet sich am Freitag, 27.11.2020 gegen 12:00 Uhr im REWE-Markt Fuchslöcherstraße 5 zum Einkaufen und hängt ihre Handtasche an den Einkaufswagen. In einem unbemerkten Moment entwendet ein unbekannter Täter die Handtasche samt Inhalt.

Briefkästen beschädigte

Samstagmorgen, 28.11.2020, gegen 12:20 Uhr stellte ein 26 jähriger Bewohner der Stauffenbergstraße 24 fest, dass mehrere Briefkästen aufgebrochen bzw. beschädigt wurden.

Hinweise werden von der Polizei Jena unter 03641-810 entgegengenommen.

Sachbeschädigungen

In der Nacht vom Freitag zum Samstag kam es in Jena zu mehreren Sachbeschädigungen. Augenscheinlich bewegten sich der oder die Täter durch die Innenstadt. Hier wurde nun im Löbdergraben eine Bushaltestelle entglast. Weiterhin wurden aus einem Schaukasten Neonröhren entwendet und in der Nähe zerschlagen. Fortfolgend kam es zu einer Meldung, dass unbekannte Täter die Figuren des Märchenbrunnens, im Paradiespark, umgestoßen haben. Neben den beschädigten Figuren wurden mehrere Bänke aus der Verankerung gerissen. Der durch die Sachbeschädigungen entstandene Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Es werden Zeugen gesucht, welche in der Nacht verdächtige Wahrnehmungen im Zusammenhang der begangenen Sachbeschädigungen gemacht haben. Diese sollten sich bei der Polizei in Jena 03641-810 melden.

Graffiti

Unbekannte Täter brachten in der Nacht vom Freitag zum Samstag mittels Farbspray (silber und blau) in der Schumerusstraße mehrere Graffitos an. Es wurde die Fassade des REWE Marktes, ein Pkw und die Hausfassaden der Schomerusstraße 7,11 und 13 besprüht. Ein Container wurde danach ebenfalls besprüht. Die Graffitos bestehen aus verschiedene Buchstabenkombinationen. Die Schadenshöhe ist der Zeit noch nicht klar.

Hinweise werden von der Polizei Jena unter 03641-810 entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Inspektionsdienst Jena

Telefon: 03641 811123

E-Mail: dsl.id.lpi.jena@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell