Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Geldbörse entwendet

Hermsdorf, EisenbergHermsdorf, Eisenberg (ots)

Am Freitag den 27.11.2020 gegen 10:15 Uhr wurde einer 81-jährigen beim Einkaufen in einem Verbrauchermarkt in der Eisenberger Straße 120 in Hermsdorf ihre Geldbörse aus dem Einkaufsbeutel gestohlen. Hinweise zum Täter gibt es keine. In der Brieftasche befanden sich u.a. die Geldkarte und 530EUR Bargeld. Hinweise zum Diebstahl bitte an die PI Saale-Holzland unter der 036428 - 640 oder jede andere Polizeidienststelle.

