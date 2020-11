Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Gleich mehrere Unfälle unter Alkohol- und Drogeneinfluss

Kahla, EisenbergKahla, Eisenberg (ots)

Am Freitagabend befuhr ein 23-jähriger mit seinem Pkw Citroen in Bad Klosterlausnitz die Eisenberger Straße in Richtung Köstritzer Straße. In Höhe des Marktes verlor er in einer Rechtskurve aufgrund überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug und fuhr geradewegs über einen Gehweg gegen eine Blumenrabatte. Anschließend verließ der junge Mann pflichtwidrig mit seinem Fahrzeug die Unfallstelle und flüchtete nach Hause, wobei er eine Ölspur hinterließ. Die Spur führte die Polizisten schließlich zum Flüchtigen. Schnell wurde klar, warum der Mann sich vom Unfallort entfernte. Ein durchgeführter Drogentest reagierte positiv auf die Einnahme von Methamphetaminen. Mit ihm wurde eine Blutentnahme durchgeführt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Der Schaden an der Blumenrabatte wurde auf 300EUR geschätzt.

Ebenfalls am Freitagabend kollidierte eine 41-jährige mit ihrem Pkw Seat in der Neustädter Straße mit einer Hauswand. Zum Unfallzeitpunkt war die Frau betrunken. Ein Atemalkoholtest mit ihr ergab einen Wert von 2,91 Promille. Durch den Aufprall erlitt sie eine Prellung und Schnittwurden am linken Unterarm. Sie wurde durch Rettungskräfte ins Klinikum Jena verbracht. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abschleppt werden. Mit der Frau wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Ihren Führerschein ist sie los und es wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Am Wohnhaus entstand erheblicher Sachschaden.

Am frühen Sonntagmorgen überschlug sich auf dem Radweg zwischen Lucka und Thalbürgel ein Pkw Opel Corsa mit zwei Insassen. Der 28-jährige Fahrer kam in einer Doppelkurve von der Fahrbahn ab und landete auf dem Dach. Offensichtlich war der Mann aufgrund seines alkoholisierten Zustandes gar nicht in der Lage ein Auto zu führen. Ein Alkoholtest mit ihm ergab stattliche 2,08 Promille. Den Führerschein hatte er schon vor einiger Zeit wegen Alkohols am Steuer abgegeben. Er wurde abschließend mit Verdacht auf eine Beinfraktur durch Rettungskräfte in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Dort erfolgte auch eine Blutentnahme mit ihm. Sein 21-jähriger alkoholisierter Beifahrer blieb unverletzt. Das Auto musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Gegen den Unfallfahrer wird u.a. wegen Straßenverkehrsgefährdung und Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt.

