Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressebericht der PI Weimar vom 29.11.2020

WeimarWeimar (ots)

Fester Glaube an einen tatsächlichen Gewinn

Aufgrund eines versprochenen Gewinns in Höhe von 49.000,- EUR kaufte ein 77-Jähriger aus Niederzimmern am Freitag, den 27.11.2020 an verschiedenen Tankstellen im Landkreis diverse Guthabenkarten, der nun via Telefon damit eine "Bearbeitungsgebühr" für die Gewinnauszahlung begleichen sollte. Da einem Tankstellenangestellten die hohe Anzahl an erworbenen Karten suspekt erschien, verständigte dieser die Polizei um dem älteren Herren zu helfen. Diese Hilfe kam jedoch teilweise zu spät; einen Großteil der Guthabenkarten hatte der Mann bereits per Telefon eingelöst; womit ihm ein Schaden von ca. 1.300,- EUR ereilte. Trotz intensiver Aufklärung der Beamten über die hier begangene Betrugsmasche, glaubte der 77-Jährige weiterhin an seine Gewinnauszahlung und kooperierte nicht weiter.

Bösartige E-Mail versandt

Am späten Freitagnachmittag ging bei der Kassenärztlichen Vereinigung eine E-Mail mit beleidigendem und bedrohendem Inhalt im Zusammenhang mit der geplanten Einrichtung von Impfzentren und den bisher getroffenen Entscheidungen zur Pandemie im Freistaat Thüringen ein. Der Absender ist bislang unbekannt, da er ein Pseudonym verwandte.

Neues vom Wielandplatz

Freitagnacht soll sich nach Hinweisen aus der dortigen Nachbarschaft eine größere Gruppe von ca. 30 Personen auf dem Wielandplatz getroffen haben. Aus dieser Gruppe heraus habe man sich dann mehrfach mit den Worten "Sieg Heil!" begrüßt bzw. wurden jene Worte gerufen. Bei Eintreffen der unverzüglichen entsandten Polizeibeamten verteilte sich die Gruppe in alle Himmelsrichtungen und konnte in der Folge trotz hohem Kräfteeinsatz nicht mehr gestellt werden. Sachdienliche Hinweise werden hiermit an die örtliche Polizeidienstelle unter: 03643 / 8820 erbeten.

Von Fälschungen blenden lassen

Am Samstagvormittag meldete sich die Tochter eines 89-Jährigen Weimarers bei hiesiger Dienststelle und gab bekannt, dass ihr Vater diversen Fälschungen von Kleidung und einer Armbanduhr zum Opfer gefallen sei. Demnach sei der 89-Jährige am Tag zuvor von einer männlichen Person südländischen Typs in der Stadt angesprochen und um Geld gebeten worden. Im Gegenzug dazu überließ jene Person dem älteren Herren, diverse Kleidungsstücke und eine Armbanduhr, welche allesamt als Designerstücke "verkauft" worden. In seiner Gutmütigkeit übergab der 89-Jährige ca. 2.000,- EUR Bargeld als "Tausch" für die vermeidlichen "Wertgegenstände", die sich im Nachgang als äußerst billige Fälschungen herausstellten. Bis dato war die begünstigte Person natürlich über alle Berge.

Einbruch in Seniorenzentrum / Betreutes Wohnen

In der Zeit von 16 bis 17 Uhr des Samstagnachmittag brachen Unbekannte in diverse Keller eines Weimarer Seniorenzentrums und beschädigten dabei zumindest deren Türen. Zum etwaigen Beutegut gibt es bislang keine Hinweise. Der zust. Hausmeister stellte den Einbruch gegen 19 Uhr mit und verständigte die Polizei. Sachdienliche Hinweise werden bei der örtlichen Polizeidienststelle unter: 03643 / 8820 entgegengenommen.

