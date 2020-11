Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressebericht der PI Apolda vom 29.11.2020

Apolda

Baucontainer gewaltsam geöffnet

In der Nacht vom 26.11.2020 zum 27.11.2020 drangen unbekannte Täter in einen Baucontainer in der Werner-Seelenbinder-Straße ein. Die Täter zogen den Baucontainer zur Seite und brachen das Vorhängeschloss auf. Aus dem Container entwendeten die Täter mehrere Arbeitsgeräte. Es handelte sich dabei um Trenn- und Winkelschleifer und um einen Stemmhammer. Der Wert der entwendeten Gegenstände beträgt ca. 3000,- Euro. Am Schloss entstand ein Schaden in Höhe von ca. 20,- Euro.

Unfallflucht

Am 27.11.2020 ereignete sich ein Unfall in Apolda, Straße des Friedens. Die Geschädigte stellte ihren Pkw Opel Insignia in der Zeit von 10:30 Uhr bis 11:00 Uhr ordnungsgemäß verschlossen und gesichert auf dem Parkplatz Rewe ab. Der Fahrer/in eines unbekannten Kfz. fuhr gegen den parkenden Pkw und verließ danach unerlaubt die Unfallstelle. Am Pkw Opel entstand ein Schaden von ca. 500,- Euro. Auf der hinteren linken Tür wurden Lackschäden und Eindellungen festgestellt. Zum Verursacher liegen keine Angaben vor.

