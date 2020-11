Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Den Tätern auf der Spur

Hermsdorf/JenaHermsdorf/Jena (ots)

Am Donnerstag, 25. Juni 2020, gegen 03:00 Uhr, kam es im Globusmarkt in Hermsdorf zu einer versuchten Sprengung eines Geldautomaten. Zwei Polizeibeamte wurden im Rahmen ihrer Streifenfahrt darauf aufmerksam undhatten kurzzeitig Sichtkontakt zu den mutmaßlichen Tätern. Die drei Tatverdächtigen konnten damals allerdings durch den Notausgangstür fliehen und ließen ihr Fluchtfahrzeug, einen Audi RS 6, mit laufendem Motor und gestohlenen Kennzeichen zurück. Eine umfassende Spurensicherung und Auswertung, durch die Kriminalpolizei, erfolgte. Diesbezüglich ist nun der große Durchbruch gelungen. Mit viel Akribie ist es den Beamten gelungen die drei Täter zu ermitteln. Hierbei handelt es sich um eine organisierte niederländische Gruppierung, welcher weitere derartige Straftraten zugeschrieben wird. Gegen die drei Täter wurde nun Haftbefehl beantragt, was derzeit durch die Staatsanwaltschaft geprüft wird.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Telefon: 03641-81 1504

E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell