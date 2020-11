LPI-J: Medieninformation der PI Weimar vom 27.11.2020

Landespolizeiinspektion Jena

Am Donnerstag kam es um 07:15 Uhr zu einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich der Schwanseestraße/ Ecke Karl-Liebknecht-Straße. Ein 51-jähriger Fahrer einen Mercedes Vito befuhr vom Goetheplatz her kommend die Karl-Liebknechtstraße. Eine 61-jährige Renaultfahrerin befuhr die Schwanseestraße und missachtete die Vorfahrt im Kreuzungsbereich. In der Folge kollidierten die Fahrzeuge, es entstand unfallbedingter Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt.

Unfallflucht

Am Donnerstagmorgen kam es gegen 11:00 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht in Großobringen im Bereich der Weimarischen Straße. Die Unfallverursacherin war hier eine 59-jährige Skodafahrerin, die in diesem Bereich rückwärts fuhr und dabei den am rechten Fahrbahnrand geparkten VW Bus eines 62-jährigen Mannes im Bereich der linken Seite großflächig beschädigte. Die Unfallverursacherin entfernte sich verbotswidrig von der Unfallstelle. Erst am Nachmittag meldete sich die Frau beim Geschädigten, um die Personalien auszutauschen. Es entstand an beiden Fahrzeugen Sachschaden im Gesamtwert von ca. 4000,- Euro. Es wurde Anzeige wegen Verkehrsunfallflucht erstattet.

Verkehrsbehinderung durch Nutztiere

Am Donnerstagnachmittag wurden der Polizei gegen 15:00 Uhr mehrere freilaufende Schafe in Bad Berka in der Hetschburger Straße gemeldet. Es stellte sich heraus, dass vier Tiere von einer nahegelegenen Weide abgängig waren. Der Halter konnte schnell ermittelt und die Tiere zurückgebracht werden, sodass keine langanhaltende Gefahr für den Straßenverkehr bestand.

Brandfall/Gebäudebrand

Am 26.11.2020 kam es gegen 20:20 Uhr in der Schänkgasse in Ettersburg zu einem Brand eines Geräteschuppens. Der Vollbrand konnte gegen 21:00 Uhr durch die Berufsfeuerwehr Weimar gelöscht werden. Am Vortag wurde durch den Eigentümer Brennholz gespalten und im Schuppen eingelagert. Eine Fremdeinwirkung kann nicht ausgeschlossen werden, sodass hier der Anfangsverdacht einer Brandstiftung besteht. Der Sachschaden wird auf ca. 10.000,- Euro geschätzt. Ein Nachbar des Eigentümers wollte den Brand mit einem Feuerlöscher eindämmen und erlitt hierbei eine Rauchgasvergiftung. Er wurde zur Behandlung ins Klinikum Weimar gebracht. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer03643/8820 entgegen.

Diebstahl/Täter auf frischer Tat

Am Freitag stellte gegen 04:20 Uhr eine zivile Polizeistreife einen 38-jährigen Mann am Rollplatz fest, der gerade an einem hochwertigen Fahrrad handierte. Er gab an, dass ihm das Fahrrad nicht gehöre und er er es nur mitnehmen wollte, damit es nicht gestohlen wird. Der Sachverhalt konnte durch den Mann nicht plausibel erklärt werden. Er erhielt eine Anzeige wegen Diebstahl

