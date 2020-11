Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Apolda

ApoldaApolda (ots)

Am Mittwoch parkte eine 30-Jährige ihren Pkw Mazda gegen 14:05 Uhr in Bad Sulza, in der Ludwig-Wiegand-Straße am rechten Fahrbahnrand in Richtung Innenstadt ab. Als sie gegen 14:35 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkam, stellte sie Beschädigungen an der gesamten linken Fahrzeugseite fest. Das Verursacherfahrzeug befuhr augenscheinlich die Ludwig-Wiegand-Straße aus Richtung Wunderwaldstraße kommen. Hier verschätzte sich der Fahrzeugführer offensichtlich, sodass es zum seitlichen Zusammenstoß mit dem ordnungsgemäß parkenden Pkw Mazda kam. Der Verursacher entfernte sich pflichtwidrig von der Unfallstelle. Am Mazda entstanden Lackkratzer über die gesamte linke Fahrzeuglänge. Der Schaden wird auf ca. 2500 EUR geschätzt.

Eine Voll-Cross-Maschine der Marke Yamaha, welches ohne amtliches Kennzeichen den Beamten der ESU Jena am Mittwoch gegen 17:15 Uhr im Bereich des Katharinenweges entgegenkam, sollte einer Kontrolle unterzogen werden. Trotz Anhaltesignal fuhr der Kradfahrer mit überhöhter Geschwindigkeit in teilweise rücksichtloser und verkehrswidriger Art und Weise durch Apoldas Straßen. Die Beamten, welche sofort die Verfolgung aufnahmen, gelang es, das Krad einzuholen. Vor einer Engstelle bremste dieser jedoch plötzlich ab und schnitt die Spur des Funkstreifenwagens, sodass es in der weiteren Folge zu einer Kollision beider Fahrzeuge kam. Der Kradfahrer, welcher sich dadurch augenscheinlich nicht verletzte, verließ pflichtwidrig die Unfallstelle, indem er auf einem Fußweg, welcher mit Pollern versehen war, weiterfuhr. Am Funkstreifenwagen entstand am vorderen Stoßfänger ein Schaden in Höhe von ca. 250 EUR. Durch eine Nahbereichsfahndung konnte das Krad, welches keine Straßenzulassung besitzt, im Bereich Katharinenweg mit frische Unfallspuren festgestellt aufgefunden werden. Von dem Fahrer fehlte jede Spur. Durch die hartnäckige Suche der Beamten nach dem Unfallverursacher konnten diese alle notwendigen Spuren und Hinweise sichern, um den Täter letztendlich namentlich bekannt zu machen. Die drei Beamten, welche zur Unfallzeit im Funkstreifenwagen saßen blieben unverletzt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Polizeiinspektion Apolda

Telefon: 03644 541225

E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell