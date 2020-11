Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Drei Jungen beim Diebstahl erwischt

Saale-Holzland-KreisSaale-Holzland-Kreis (ots)

Drei Jugendliche, welche sich in den Abendstunden des Mittwoch in einem Supermarkt in Eisenberg aufhielten, wurden bei einem Diebstahl von Schnapsflaschen beobachtet. Ein Verkäufer des Marktes konnte sehen, wie die drei Jugendlichen, im Alter zwischen 15 und 16 Jahren, Schnaps aus dem Regal nahmen und in ihren mitgeführten Rucksack verstauten. Die drei Jungen gingen anschließend zur Kasse und bezahlten aber lediglich einen Orangensaft, bevor sie den Laden verließen. Als der Zeuge seine Beobachtungen gegenüber seiner Chefin äußerte, wurde daraufhin die Videoaufzeichnung gesichtet und der Diebstahl dadurch bestätigt. Die hinzugezogenen Polizeibeamten konnte die Drei im Rahmen der Absuche ausfindig machen und anhand der Videoaufnahmen eindeutig identifizieren. Im weiteren Verlauf wurde bei einem Jungen noch Betäubungsmittel aufgefunden. Alle Heranwachsenden wurden an ihre Eltern übergeben und müssen sich nun wegen Diebstahl verantworten. Gegen einen 16-Jährigen wurde zudem noch eine Anzeige wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetzt erstattet.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Telefon: 03641-81 1504

E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell