Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Versuchter Firmeneinbruch

Saale-Holzland-KreisSaale-Holzland-Kreis (ots)

In Stadtroda versuchten unbekannte Täter in eine Firma einzudringen. Wie ein Zeuge der Polizei am Mittwochmittag mitteilte, begaben sich der oder die Täter zur Firmenanschrift in der Weiherstraße und beabsichtigten hier die dreifach gesicherte Eingangstür mit einem Schraubenzieher gewaltsam zu öffnen. Dies gelang den Unbekannten aber nicht, sodass diese unverrichteter Dinge und unerkannt wieder verschwanden. Eine Anzeige wegen versuchtem Einbruchsdiebstahl wurde aufgenommen und Spuren gesichert.

