Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Mehrere Unfälle mit Verletzten

JenaJena (ots)

Insgesamt vier Unfälle mit verletzten Personen musste die Polizei Jena am Mittwoch aufnehmen.

Der erste schwerwiegendere Unfall ereignete sich in den Morgenstunden. Ein 23-Jähriger verlor in einer Rechtskurve, auf der Landstraße zwischen Ilmnitz und Jena, die Kontrolle über seinen Skoda. Kam dadurch ins Schlingern und nach links von der Straße ab. Der Pkw überschlug sich, bevor er an einem Baum zum Liegen kam. Ein Insasse musste durch die Feuerwehr aus dem Fahrzeug geborgen werden. Glück im Unglück hatten der 23-jährige Fahrer und sein 16 Jahre alter Beifahrer. Beide wurden mit einem Rettungswagen ins Klinikum Jena gebracht, sind nach ersten Erkenntnissen aber nur leicht verletzt.

Das zweite Unglück geschah in den Mittagstunden des Mittwoch in der Erlanger Allee in Jena. Ein 71-jähriger Radfahrer, der aus Richtung Salvador-Allende-Platz kam, wollte die Straße in Richtung Klinikum queren. An der Fußgängerampel missachtete er das rote Lichtzeichen und stieß folglich mit der herannahenden und bevorrechtigten Straßenbahn zusammen. Der 71-Jährige wurde noch etwa 10 Meter mitgeschliffen und musste unter der Straßenbahn herausgezogen werden. Schwer verletzt, aber nicht lebensbedrohlich, wurde der Mann ins Klinikum gebracht.

Zwei Zusammenstöße mit Kindern wurden in den Nachmittagsstunden aufgenommen. Der Erste geschah gegen 14:00 Uhr in der Knebelstraße. Ein 12-jähriger Junge wollte mit seinem Fahrrad die Knebelstraße in Richtung Paradiesstraße queren. Er missachtete aber die rote Ampel und folglich kam es zu einer Kollision mit einem Pkw. Der junge Radfahrer stürzte und wurde zur Beobachtung ins Klinikum gebracht.

Gegen 17:30 Uhr befuhr ein 82-jähriger Opel-Fahrer die Friedrich-Engels-Straße in Richtung Leo-Sachse-Straße und übersah einen 11-Jährigen mit seinem Fahrrad, welcher im Kreuzungsbereich stand. Dadurch kam es zum Zusammenstoß zwischen beiden Verkehrsteilnehmern, wobei sich das Kind leicht verletzte. Der Junge wurde mit dem Rettungswagen ins Klinikum gebracht.

