Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Fäuste statt Worte

JenaJena (ots)

Zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei 16-Jährigen kam es am Mittwoch in einer Schule in Jena. Nach einem vorangegangenen Streit am Dienstag entdeckte der junge Täter seinen Kompagnon auf dem Hausflur in der Schule. Da sich der Disput scheinbar nicht mit Worten klären ließ, schlug der 16-Jährige mehrfach von hinten mit der Faust ins Gesicht des Gleichaltrigen. Dieser erlitt dadurch leichte Verletzungen und wurde zur weiteren medizinischen Betreuung ins Klinikum gebracht. Aber auch der Täter verletzte sich bei seinem Angriff an der Hand und muss sich nun wegen Körperverletzung verantworten.

