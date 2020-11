Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Erneut Graffiti an Goethegalerie

JenaJena (ots)

In einer Ausdehnung von 3 Meter x 1 Meter haben Unbekannte die Fassade der Goethegalerie beschmiert. Ein Security-Mitarbeiter teile dies in der Nacht zum Donnerstag der Polizei mit. An der Einfahrt zur Tiefgarage sprühten der oder die Täter ihre Meinung an die Wand. Mit dem Text: never trust cops. beschädigten die Unbekannten die Fassade. Als Tatzeitraum wird der 26.11.2020, zwischen 01:00 Uhr - 01:30 Uhr, angenommen.

