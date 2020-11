Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zu groß zum Schlucken

Saale-Holzland-KreisSaale-Holzland-Kreis (ots)

Ein 27-Jähriger wurde in der Nacht zu Mittwoch in Eisenberg einer Kontrolle unterzogen. Hierbei nahm der junge Mann noch schnell etwas aus seiner Hosentasche, steckte es sich in den Mund und versuchte dieses, vor den Augen der Beamten, runter zu schlucken. Die Alu-Kugel war allerdings zu groß und somit überreichte der 27-Jährige den Polizeibeamten das "Alu-Bömbchen", mit dem Hinweis, dass sich darin Drogen befinden. Das Betäubungsmittel wurde beschlagnahmt und eine Anzeige gefertigt.

