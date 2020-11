Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Lebensmittel gestohlen

Saale-Holzland-KreisSaale-Holzland-Kreis (ots)

In Laasdorf sind Unbekannte in eine Gaststätte eingedrungen. Dies wurde am Dienstagmorgen der Polizei gemeldet. Der oder die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt durch ein Kellerfenster und gelangten folglich ins Innere des Gebäudes. Hier wurde ein nicht verschlossener Lagerraum geöffnet, aus dem diverse Lebensmittel entwendet wurden. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 300 Euro geschätzt, das Beutegut wird mit einer Höhe von etwa 70 Euro beziffert.

