Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Mit Fäkalien beworfen

JenaJena (ots)

Einen Einsatz der etwas anderen Art mussten Polizeibeamte am Dienstag in Jena erleben. Gegen 10:00 Uhr wurden sie in die Max-Steenbeck-Straße in gerufen, da es hier zu einer Sachbeschädigung gekommen sein soll. Als die Beamten vor Ort eintrafen, bot sich ihnen ein etwas außergewöhnliches Bild. Auf den Balkon und an die Fensterscheiben einer Wohnung wurden in der vorangegangenen Nacht Fäkalien geschüttet. Dadurch wurde der Balkon so verunreinigt, dass er professionell gereinigt werden muss. Auch die Fassade des Gebäudes ist betroffen. Wer für die Verschmutzung verantwortlich ist, muss nun ermittelt werden.

