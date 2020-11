Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Unbewusster Untermieter

JenaJena (ots)

Wie am Dienstagnachmittag bekannt wurde, ließ sich ein bis dahin unbekannter Mann in einem leerstehenden Mehrfamilienhaus in der Eisenbergerstraße in Jena nieder. Aufgefallen ist dies nur, weil das Gebäude am Dienstag durch den Eigentümer und die Maklerin begangen wurde, da dies zum Verkauf angeboten wird. Hierbei ist aufgefallen, dass ein Raum mit einem neuen Schloss versehen wurde und nicht mehr zugänglich war. Nach der Öffnung der Zimmertür konnten im Inneren Ausweispapiere einer georgischen männlichen Person aufgefunden werden. Der Mann selber war aber nicht vor Ort. Die eingesetzten Beamten stellten die Papiere vorerst sicher und eine Anzeige wegen Hausfriedensbruch gegen Unbekannt wurde erstattet.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Telefon: 03641-81 1504

E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell