LPI-J: Medieninformation der PI Weimar vom 25.11.2020

Reh entwendet

Ein nach einem Unfall verendetes Reh wurde durch einen Unbekannten in den frühen Dienstagmorgenstunden vom Rand der B7 zwischen dem Abzweig Ettersburger Straße und Gaberndorf mitgenommen. Noch bevor sich der zuständige Jagdpächter um den Kadaver kümmern konnte, wurde das tote Tier entwendet.

Diebe auf Baustelle unterwegs

Einer Firma, die in der Nähe der Mensa der Bauhaus-Uni eine Baustelle betreibt, wurde ein Gerüst gestohlen. In der Nacht von Montag zu Dienstag brachen Unbekannte auf das komplett eingezäunte Gelände ein und entwendeten aus dem dort befindlichen Rohbau ein Gerüst im Wert von etwa 1.000 Euro. Größe und Gewicht eines solchen Gerüstes lassen darauf schließen, dass der oder die Täter mit einem Fahrzeug vorgefahren sind, um den Abtransport gewährleisten zu können. Zudem ist davon auszugehen, dass durch den Abbau und Abtransport ein gewisses Maß an Lärm verursacht wurde. Personen, die im Zuge dessen eventuell verdächtige Beobachtungen im Bereich der Marienstraße / Eingang Ilmpark gemacht haben, werden gebeten, sich bei der PI Weimar zu melden.

Ladendieb gestellt

Das Verhalten eines Mannes in einem Supermarkt in der Erfurter Straße veranlasste Angestellte ein besonderes Augenmerk auf diesen zu legen. So konnte eine Mitarbeiterin leeres Verpackungsmaterial in einem Bereich feststellen, wo sich der Mann zuvor länger aufgehalten hat. Nachdem er den Kassenbereich verlassen wollte, sprach ihn das Personal auf den Verdacht des Diebstahls an. Der 50-jährige Mann stritt die Tat aber vehement ab. Ein gerade im Markt einkaufender Polizeibeamter im Dienstfrei bekam die Szenerie mit und bot seine Unterstützung an. Hierbei konnte dann in dem Rucksack des Mannes ein Lautsprecher im Wert von 20 Euro aufgefunden werden. Hierzu passte auch das zuvor aufgefundene Verpackungsmaterial. Neben einer Diebstahlsanzeige erhielt der Weimarer ein Hausverbot für alle Filialen der Supermarktkette.

Verkehrskontrollen

Im Bereich der Schule führten Beamte der PI Weimar gestern Mittag eine Geschwindigkeitskontrolle Berlstedt durch. Während der 1,5-stündigen Kontrolle wurden sieben Temposünder festgestellt. Am schnellsten war eine 49-jährige Citroen-Fahrerin, die fast doppelt so schnell, als die erlaubten 30km/h unterwegs war.

Am frühen Nachmittag geriet die Fahrerin eines Fords in Kranichfeld in eine Verkehrskontrolle. Hierbei stellte sich heraus, dass die 37-Jährige zum einen nicht mehr im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist und zum anderen, dass sie in jüngster Vergangenheit Drogen konsumiert hat. Dieses Ergebnis ergab zumindest ein mit ihr durchgeführter Drogenvortest. Die Frau wurde zur Blutentnahme gebracht und nochmals eindringlich über die Konsequenzen belehrt, sollte sie weiter Kraftfahrzeuge im öffentlichen Verkehrsraum führen.

In Bad Berka trafen Beamte einen Mann, der ihnen sehr gut aus vorangegangen Sachverhalten bekannt war. Nur dass dieser ihnen nicht aus einem Pkw heraus begegnen dürfte. Wie die Beamten wissen ist der 37-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Dessen war sich der Mann offensichtlich auch bewusst. Mit Erblicken der Polizisten gab er Gas, zwängte sich an einem wartenden Lkw vorbei und flüchtete gen Süden. Um niemanden anderen zu gefährden, brachen die Beamten vor Ort nach kurzer Verfolgung ab. Der Anzeige wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und dem Nichtbefolgen polizeilicher Weisungen kann sich der Mann aus Tonndorf dennoch sicher sein.

