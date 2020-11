Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Apolda

ApoldaApolda (ots)

Nachträglicher Zeugenaufruf:

Im Zeitraum von 15.11. bis 19.11.2020 wurde ein Pkw Audi mit Brandenburger Kennzeichen in Bad Sulza, auf dem Parkplatz der Sophienklinik, in der Sophienstraße 25, von einem bisher unbekannten Fahrzeug an der Beifahrerseite über beide Türen hinweg beschädigt. Der Schaden wird auf ca. 2000 EUR geschätzt.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 03644/5410 bei der Polizei Apolda zu melden.

