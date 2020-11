LPI-J: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Apolda

Landespolizeiinspektion Jena

Eine 40-Jährige parkte am Dienstagmorgen ihr Fahrzeug in der Promenadenstraße ab. Als sie zurückkam stellte sie fest, dass die Handbremse ihres Pkw Citroen nicht richtig festgestellt war, sodass sich ihr Fahrzeug selbständig machte und aufgrund des Gefälles auf den ca. 5 m vor ihr parkenden PKW Nissan rollte. Am Pkw Citroen entstanden augenscheinlich keine neuen Schäden. Am Pkw Nissan wurden der hintere Stoßfänger sowie der Parkdistanzsensor leicht eingedrückt. Der Schaden wird auf ca. 200 EUR geschätzt.

Am Dienstagmittag meldete sich ein 50-Jähriger in der PI Apolda und gibt an, am Vorabend in der Leutloffstraße beim Rangieren mit seinem Pkw Audi einen Pkw Hyundai touchiert zu haben, welcher ordnungsgemäß parkte. Im Anschluss habe er pflichtwidrig die Unfallstelle verlassen. Am Pkw Audi entstanden Kratzer am Stoßfänger hinten rechts. Der Schaden wird auf ca. 500 EUR geschätzt. Am Pkw Hyundai entstanden an der linken Fahrzeugseite Kratzer. Der Schaden wird auf ca. 1000 EUR geschätzt. Der Fahrer des Pkw Hyundai wusste bis zur Unfallaufnahme am Dienstag nicht, dass sein Fahrzeug beschädigt wurde.

