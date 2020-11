Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Vier Buchstaben

Saale-Holzland-KreisSaale-Holzland-Kreis (ots)

In einer Größe von 1,70m x 1,80m taten Unbekannte ihre Meinung an einem Garagentor in Stadtroda kund. Mit hellblauer Farbe erstreckte sich die Schmiererei von vier Buchstaben über das gesamte Tor. Aus welcher Motivation der oder die Täter handelten ist derzeit noch unklar.

