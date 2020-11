Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: 17-Jähriger leicht verletzt

Saale-Holzland-KreisSaale-Holzland-Kreis (ots)

In der Rodaer Straße in Hermsdorf kam es in dem Montagmorgenstunden zu einem Verkehrsunfall. Ein 44-Jähriger musste mit seinem VW verkehrsbedingt in Richtung Ortsausgang halten. Ein 17-jähriger Mopedfahrer realisierte dies allerdings zu spät und kollidierte mit dem haltenden Fahrzeug. Der junge Mopedfahrer wurde leicht verletzt und anschließend zur weiteren Behandlung ins Klinikum gebracht.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Telefon: 03641-81 1504

E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell