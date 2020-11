Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Verpuffung durch Spraydose

Saale-Holzland-KreisSaale-Holzland-Kreis (ots)

Zu einer Verpuffung in einer Gastherme kam es am Montagmittag in Hainspitz. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde durch einen Schädlingsbekämpfer in der Therme ein Insektenspray deponiert, aus welchem Gas austrat. Dieses vermischte sich mit der umgebenen Luft und wurde fortfolgend in die Brennkammer gesogen. Hier kam es zu einer Verpuffung, wodurch die Therme stark beschädigt wurde. Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt. Die Spraydose wurde für die weiteren Ermittlungen sichergestellt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Telefon: 03641-81 1504

E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell