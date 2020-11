Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zu spät bemerkt

JenaJena (ots)

Zu einem Zusammenstoß zwischen einem Peugeot und einem Hyundai kam es Montagabend im Bereich Brückenstraße in Jena. Eine 58-Jährige musste an der Einmündung Naumburger Straße verkehrsbedingt halten. Dies bemerkte einer 32-Jährige zu spät und fuhr auf. Durch den Zusammenstoß wurde die ältere der beiden Frauen leicht verletzt und musste ins Klinikum gebracht werden. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

