Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Vermutlich abgesägt

JenaJena (ots)

Ein hochwertiges E-Bike wurde am Montag auf dem Klinikgelände in Jena entwendet. Der oder die Täter öffneten, in der Zeit von 08:00 - 14:00 Uhr, gewaltsam das Schloss mit dem das Rad gesichert war. Vermutlich wurde dabei Sägewerkzeug benutzt, da auch der Fahrradständer selbst beschädigt wurde und ein Sachschaden von etwa 300 Euro entstand. Anschließend flüchteten die Unbekannten mit dem 3000 Euro teuren Bike.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Telefon: 03641-81 1504

E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell