Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Medieninformation der PI Weimar vom 24.11.2020

WeimarWeimar (ots)

In Garten eingebrochen

Wie einem 80-jährigen Gartenbesitzer auffiel, brachen Unbekannte im Verlauf des letzten Monats in seinen Kleingarten in der Gartenanlage Weimarblick ein. Augenscheinlich begaben sich der oder die Täter in den Garten und brachen hier einen Schuppen auf. Aus diesem entwendeten sie eine Aluleiter und ein Fahrrad.

Kabel gestohlen

In einen Rohbau eines Mehrfamilienhauses in der Paul-Klee-Straße brachen unbekannte Täter im Verlauf des vergangenen Wochenendes ein. Der oder die Täter durchtrennten diverse Kabel der Elektroinstallation und entwendeten diese teilweise. Die Höhe des Beutegutes wirkt aber im niedrigen dreistelligen Bereich verhältnismäßig niedrig im Vergleich zum entstandenen Schaden an den bereits verputzten Wänden. Dieser wird auf mehr als 10.000 Euro geschätzt.

Mit Pfefferspray gesprüht - Polizei sucht Zeugen

Gegen 10:45 Uhr gestern Vormittag kam es in Blankenhain zu einem Angriff mit Pfefferspray. Weil er sich durch einen Mitarbeiter einer Schlachterei gestört fühlte, ging ein unbekannter Mann nach einem kurzen Wortgefecht auf diesen los. Der Mitarbeiter indes versuchte sich in die Räumlichkeiten des Betriebes zu retten. Aber noch bevor er die Tür schließen konnte, war der Unbekannte da und sprühte Pfefferspray in die Räumlichkeiten. Hierdurch wurden drei Mitarbeiter des Unternehmens leicht verletzt. Der Angreifer ergriff mit seiner weiblichen Begleitung die Flucht in Richtung Stadtzentrum. Der Angreifer soll etwa 20-25 Jahre alt und1,70-1,80 m groß sein. Bekleidet war er mit einer Wollmütze und einer blauen Jacke. Zu der Frau konnte lediglich gesagt werden, dass sie markante rote schulterlange Haare hat. Personen, die Angaben zu den Tatverdächtigen machen können oder die Tat an sich beobachtet haben, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Weimar unter 03643/882-0 oder pi.weimar@polizei.thueringen.de zu melden.

Unter Drogen gefahren

Während einer Verkehrskontrolle, die gestern Beamte der PI Weimar auf dem Stadtring durchführten, stellte sich heraus, dass der Fahrer eines Audis vermutlich unter dem Einfluss von Drogen stand. Ein Test mit ihm reagierte positiv auf die Einnahme berauschender Mittel. Die Untersuchung seiner Blutprobe wird genauen Aufschluss darüber geben. Angst um seinen Führerschein muss der 38-Jährige aber nicht haben. Er hat keinen, was ihm eine zusätzliche Anzeige einbrachte.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Polizeiinspektion Weimar

Telefon: 03643 8820

E-Mail: dgl.pi.weimar@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell