LPI-J: Kurz hintereinander - Tatzusammenhang nicht auszuschließen

JenaJena (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag musste die Polizei Jena dreimal kurz hintereinander ausrücken. Gegen 00:40 Uhr warfen unbekannten Täter insgesamt vier Steine auf das Gebäude einer Jenaer Burschenschaft. Ein Anwohner vernahm zur Tatzeit einen lauten Knall, sowie Klirren von Glas. Bei der Nachschau im Erdgeschoss stellte der Zeuge fest, dass im gesamten Raum Glassplitter verteilt waren, da ein Fenster zu Bruch gegangen ist. Des Weiteren wurden die Fassade des Gebäudes und ein weiteres Fenster durch den Angriff in Mitleidenschaft gezogen. Etwa 30 Minuten später, gegen 01:10 Uhr, wurden durch Unbekannte zwei Mülltonnen in Brand gesetzt und am Steinweg in Jena mitten auf die Straße gestellt. Die Behältnisse brannten samt Inhalt vollständig ab und verschmolzen mit der Fahrbahn. Teile der angezündeten Tonnen liefen sogar ins Gleisbett der Straßenbahn, sodass dieses bis zur Beseitigung des Schadens nicht befahren werden kann. Wiederum eine halbe Stunde später wurde bekannt, dass drei Werbekästen einer Bushaltestelle am Löbdergraben beschädigt wurden. Die Glasscheiben, welche mit der Werbung für die Bundeswehr versehen war, wurden mittels eines unbekannten Tatmittels zerstört. Aktuell gibt es noch keine Hinweise auf mögliche Täter, auch die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit noch nicht abschließend bezifferbar. Aufgrund der räumlichen und zeitlichen Nähe ist ein Zusammenhang der Taten nicht auszuschließen, allerdings ist dies derzeitig noch unklar.

Hinweise bitte an den Kriminaldauerdienst Jena unter 03641- 81 2464 oder per Mail an: KPI.Jena@polizei.thueringen.de

