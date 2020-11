LPI-J: Pressemitteilung der PI Apolda

Landespolizeiinspektion Jena

Am 23.11.2020 parkte eine 66-Jährige ihren weißen BMW X7 im Zeitraum von 14:30 Uhr bis 15:00 Uhr in Bad Sulza in der oberen Marktstraße auf einer Stellfläche auf Höhe des Rathauses linksseitig ab. Als sie zu ihrem Fahrzeug zurückkam, stellte sie erhebliche Beschädigungen an der Beifahrerseite fest. Der Außenspiegel war komplett abgefahren und lag unter dem Fahrzeug. An den beiden Türen der Beifahrerseite wurden tiefe Einkerbungen, am Türgriff grüne Farbe vom Verursacherfahrzeug festgestellt. Der Schaden wird auf ca. 4000 EUR geschätzt.

Zwei polizeibekannte Apoldaer 28 und 24 Jahre alt, gerieten am Montagnachmittag in der Marktpassage vor dem REWE-Markt in einen Streit, welcher in einer wechselseitigen Körperverletzung endete. Durch die Schlägerei der Beiden wurde ein Tisch mit Auslagen im Wert von 40 EUR beschädigt. Während sich der 24-Jährige vom Tatort entfernte, konnte der 28-Jährige durch Polizeibeamte festgehalten werden. Dieser widersetzte sich so massiv und wies ein erhöhtes Aggressionspotential auf, sodass er in den Unterbindungsgewahrsam genommen werden musste. Da er später noch Suizidabsichten ankündigte, wurde er im Nachgang zu seinem Schutz in die Sophien- und Hufelandklinik Weimar verbracht.

Wie bereits aus der Tagespresse vom 24.11.2020 entnommen werden konnte muss das Verursacherfahrzeug im Zeitraum vom 20.11. bis 21.11. von der Bernhardstraße kommend nach links in die Gartenstraße und von dort aus nach rechts abgebogen sein. Hier führt ein schmaler Weg oberhalb des Kinderheimes in Richtung Ackerwand. Am Ende dieses Weges muss der Fahrer bemerkt haben, dass ein Weiterfahren unmöglich ist, sodass er zum Wenden ansetzte. Durch den schlammigen Untergrund rutschte er über die oberste Terrassenerhöhung, riss sich dabei die Ölwanne auf und verlor Fahrzeugteile. Nun setzte er kreuz und quer seine Fahrt durch den Paulinenpark in Richtung Bernhardstraße fort. Anhand der verlorenen Fahrzeugteile, konnte das Modell ermittelt werden. Bei dem Verursacherfahrzeug, welches pflichtwidrig die Unfallstelle verließ handelt es sich um einen grauen Pkw Mercedes E-Klasse des Baujahres 2002 bis 2006.

