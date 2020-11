Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Drogen in der Hosentasche versteckt

Saale-Holzland-KreisSaale-Holzland-Kreis (ots)

Bei der Kontrolle eines 33-Jährigen in Kursdorf am Sonntagabend haben Polizeibeamte Betäubungsmittel aufgefunden. Der junge Mann versteckte die geringe Menge an Drogen in seiner Hosentasche. Diese wurden beschlagnahmt. Gegen den Täter wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

