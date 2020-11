Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Nachbarschaftsstreit artet aus

Saale-Holzland-KreisSaale-Holzland-Kreis (ots)

Zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen Nachbarn kam es am Sonntagmittag in Bad Klosterlausnitz. Im Zuge einer Streitigkeit hat der 38-jährige Täter die Wohnungstür des Zeugen gewaltsam geöffnet und diesen mit einem Fahrradschloss angegriffen. Der 52-Jahre alte Geschädigte erlitt dadurch leichte Verletzungen. Der Täter konnte in seiner Wohnung angetroffen werden. Der junge Mann muss sich nun wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten.

