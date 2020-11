Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Klingelschilder beschädigt

JenaJena (ots)

In der Boegeholdstraße in Jena haben unbekannte Täter mehrere Klingelschilder beschädigt, dies wurde am Sonntagvormittag der Polizei Jena mitgeteilt. Durch das Auftragen unleserlicher Zeichen wurden die Schilder leicht zerkratzt. Eine Prüfung vor Ort konnte weder ein politisches Tatmotiv, noch sogenannte Gaunerzinken bestätigen.

