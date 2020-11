Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Diebe mit scheinbar großem Durst

JenaJena (ots)

Großen Durst scheinen Einbrecher in der Stauffenbergerstraße in Jena gehabt zu haben. Am Sonntag meldete ein Kellerbesitzer, dass unbekannte Personen gewaltsam sein Kellerschloss entfernt haben und sich somit Zutritt zum Abteil verschafften. In der Folge entwendeten die Unbekannten insgesamt sechs Kästen Bier, die einen Gesamtwert von etwa 120 Euro hatten.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Telefon: 03641-81 1504

E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell