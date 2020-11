Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Alkoholisierte Person hält Polizei und Rettung auf Trab

JenaJena (ots)

In höchste Alarmbereitschaft versetzte am Sonntagmorgen ein Mann die Polizei und den Rettungsdienst in Jena. Gegen 06:30 Uhr teilte der Anrufer unter Angaben von falschen Personalien mit, dass er angeschossen wurde und sich nun irgendwo zwischen Bucha und Nennsdorf befindet. Eine Absuche mit mehreren Streifenwagen und dem Polizeihubschrauber blieben aber ohne Erfolg und auch ein Rückruf auf dem Handy war nicht mehr möglich. Nach intensiver Recherche konnte der Inhaber des Telefonanschlusses ausfindig gemacht werden. Als die eingesetzten Beamten bei der Adresse des Mannes eintrafen, fanden sie einen erheblich alkoholisierten, aber unverletzten 60-Jährigen vor. Dieser machte wirren Angaben und räumte den Notruf ein, allerdings wollte er eigentlich nur einen Diebstahl von Rindern melden. Doch auch das konnte nach Überprüfung durch die Polizeibeamten entkräftet werden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Telefon: 03641-81 1504

E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell