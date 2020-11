Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Medieninformation der PI Weimar vom 23.11.2020

WeimarWeimar (ots)

Scheibe beschädigt

500 Euro Schaden entstanden an einem in der Hermann-Abendroth-Straße abgestellten Pkw Nissan. Durch Unbekannte wurde zwischen Samstagnachmittag und Sonntagvormittag mit einem Stein die Heckscheibe des Fahrzeuges zerstört. Ob dies mutwillig oder aus Versehen durch spielende Kinder passiert ist, ist unklar.

Kinder im Gleisbett unterwegs

Die Bundespolizei unterstützend waren Beamte der PI Weimar gestern Mittag in Weimar Nord unterwegs. Nach Informationen hielten sich hier mehrere Kinder im Bereich der Schienen auf. Die Kollegen aus Erfurt fanden die drei 11- bis 14-Jährigen, als sie auf diversen Abstellgleisen unterwegs waren. Auf der eigentlichen Spur der fahrenden Züge seien sie nicht gewesen.

Mann ging nicht

Über den Zaun des Geländes der Gemeinschaftsunterkunft kletterte heute in den frühen Morgenstunden ein Mann und weigerte sich anschließend standhaft das Gelände wieder zu verlassen. Aufgrund der Sprachbarriere zu dem aus Marokko stammenden Mann informierten die Mitarbeiter des Sicherheitsunternehmens vor Ort die Polizei. Warum der Mann sich weigerte die Unterkunft zu verlassen, wollte er nicht bekannt geben. Ihm wurde ein Platzverweis erteilt und auferlegt wieder nach Suhl zu fahren, wo er eigentlich derzeit wohnhaft ist.

Verkehrskontrollen

Am Sonntagvormittag führten Beamte der PI Weimar in der Ortslage Umpferstedt eine Verkehrskontrolle mit gleichzeitiger Geschwindigkeitsmessung durch. Während der einstündigen Kontrolle wurden sechs Fahrer in die Kontrolle gebeten, weil sie zu schnell unterwegs waren. Besonders eilig hatte es ein 66-jähriger Audifahrer, der mit 79 km/h statt erlaubten 50 unterwegs war.

Bereits um 5:00 Uhr morgens unterzogen die Beamten in Weimar Nord einen VW-Fahrer einer Verkehrskontrolle. Der 55-jährige Mann war mit seinem Pkw auf der Umgehungsstraße unterwegs, bevor er zur Kontrolle aufgefordert wurde. Es stellte sich heraus, dass der Weimarer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Die Schlüssel seines Pkws wurden sichergestellt. Er selbst erhielt, nicht zum ersten Mal, die Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

